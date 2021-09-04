Накануне контрольной



Уже известно, что в конце мая выпускники 9-х классов будут сдавать два обязательных экзамена (ОГЭ): по русскому языку и математике. Накануне этих экзаменов ребята должны будут написать контрольную работу .

Что это за контрольная работа? С этим вопросом и другими мы обратились к заведующему отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования администрации Конаковского района Л.Н.КУЛИЕВОЙ.

- Сколько итоговых контрольных работ надо будет написать в этом году девятиклассникам, чтобы получить аттестат об основном общем образовании?

- Девятиклассники напишут контрольную работу по одному предмету по своему выбору. Прохождение контрольных работ по нескольким предметам не предусмотрено.

- Нужно ли ученикам писать заявление, как на ОГЭ, чтобы пройти контрольную работу?

- Учащиеся 9-х классов должны сделать самостоятельный выбор предмета и в срок до 30 апреля включительно подать заявления на участие в контрольной работе с указанием выбранного учебного предмета. Заявление подается в своей школе. Форма заявления определяется регионом. До завершения срока подачи заявления (т.е. до 30 апреля) девятиклассники вправе изменить выбранный ранее учебный предмет для написания контрольной работы, подав повторное заявление. Позже 30 апреля заменить предмет уже нельзя.

- А учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды должны писать контрольную работу?

- Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды принимают участие в контрольной работе по своему желанию.

- А по каким предметам можно будет писать контрольные работы?

- Контрольные работы проводятся по одному из следующих учебных предметов: физика, химия, биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий французский), информатика.

- В какие сроки планируется проведение контрольных работ в 9-х классах? И можно ли будет их пересдать?

- Контрольные работы пройдут в четыре дня:

18 мая – биология, литература, информатика;

19 мая – физика, история;

20 мая – обществознание, химия;

21 мая – география, иностранные языки (английский, немецкий, французский).

Резервные сроки проведения контрольных работ по соответствующим учебным предметам (для заболевших, для получивших неудовлетворительный результат…) не предусмотрены.

- Где будут проходить контрольные работы: в своих школах или в пунктах проведения экзаменов, как ОГЭ?

- Писать контрольные работы наши девятиклассники будут в своих общеобразовательных учреждениях.

- Какова будет продолжительность контрольных работ: один урок, два урока или как ОГЭ?

- Длительность проведения контрольных работ составляет:

по литературе - 3 часа 55 минут,

по физике, обществознанию, истории, биологии, химии - 3 часа,

по информатике, географии - 2 часа 30 минут,

по иностранным языкам - 2 часа 15 минут.

- Каково будет содержание контрольных работ, оно будет отличаться от вариантов ОГЭ?

- Варианты контрольной работы по соответствующему предмету будут составляться по спецификации контрольных измерительных материалов (КИМ) ОГЭ 2021 года. Со структурой и содержанием КИМ ОГЭ этого года можно ознакомиться на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Задания для проведения контрольных работ будут направлены в регионы в защищенном виде Федеральным центром тестирования (ФЦТ). Передача контрольных работ в учреждения планируется за один день до проведения контрольной работы, а вот пароли к защищенным заданиям – за 1 ч. 30 мин. до начала контрольной работы.

В день проведения контрольной работы ФЦТ разместит ключи и критерии оценивания заданий контрольных работ. Более того, уже разработана шкала пересчета первичного балла в отметку по пятибалльной шкале.

- Кто будет проверять контрольные работы?

- Проверка контрольных работ будет осуществляться учителями той организации, где учатся девятиклассники.

- Оценка за эту итоговую контрольную работу будет выставлена в журнал?

- Результат контрольной работы рекомендуется выставить в классные журналы как результат за итоговую контрольную работу и наряду с другими отметками будет учитываться при формировании итогового балла за 9 класс по этому предмету.

Школа также по своему усмотрению может использовать результаты этой итоговой работы для формирования списков ребят, поступающих в профильные 10 классы.

- Будут ли результаты контрольной работы считаться допуском к государственной итоговой аттестации?

- В соответствии с пунктом 11 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденного Приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора N 189/1513 от 07.11.2018, к ГИА-9 допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. Таким образом, результаты контрольной работы не будут являться условием допуска девятиклассников к прохождению государственной итоговой аттестации.