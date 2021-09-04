В КОНАКОВСКОМ РАЙОНЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ НАЦПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Министерство строительства России опубликовало результаты Индекса качества городской среды за 2020 год. По итогам прошлого года достигнуть нужной отметки смогли 76 городов, шесть из которых расположены в Верхневолжье. Это Тверь, Конаково, Старица, Осташков, Удомля и Кашин.

«Создание современных общественных пространств – один из определяющих факторов качества жизни населения, привлекательности нашего региона. Показателем результативности этой работы является, в том числе, увеличение населенных пунктов с благоприятной средой», - считает Игорь Руденя.

По итогам 2020 года количество городов с благоприятной средой составило 375 (33,6 процента), что больше планового значения, установленного федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Предполагается, что к 2024 году таких городов станет в два раза больше – 60 процентов от общего числа.

Один из критериев Индекса – вовлечение граждан в принятие решений по вопросам городского развития. Именно местные жители создают запрос на благоустройство определенных территорий. Диалог и обсуждение с ними ключевых решений позволяет создавать востребованные общественные пространства, повышает экономическую привлекательность городов. В связи с этим в 2021 году запущена общефедеральная рейтинговая платформа по голосованию за объекты благоустройства.

Все проекты, за которые можно будет отдать свои голоса, размещены на платформе za.gorodsreda.ru. Зайти на нее можно через Госуслуги или мобильное приложение. На голосование по выбору объектов для благоустройства в 2022 году заявлено 49 проектов от 11 городов Верхневолжья с населением свыше 20 тысяч человек. Голосование состоится с 26 апреля по 30 мая. В перечень для благоустройства на следующий год попадут те объекты, за которые будет отдано максимальное количество голосов.

С 2017 по 2020 год в Тверской области по программе формирования комфортной городской среды было благоустроено 248 общественных территорий, 267 дворов и 16 городских парков. За прошлый год работы выполнены на 113 объектах – это парки и скверы, площади, придомовые территории.

Так, было проведено благоустройство территории у реки Торопа в Торопецком районе, приведены в порядок городские парки в Андреаполе и Кувшинове, парк у памятника железнодорожникам в Ржеве, площадь у Дома культуры в Старице. Шесть проектов по благоустройству площади, сквера, тротуаров и других общественных территорий представил город Бологое. По четыре проекта будут включены в рейтинговое голосование от Вышнего Волочка, Торжка, Удомли. По три проекта заявлены от Ржева, Осташкова, Бежецка и Нелидово. От города Кимры – два проекта.

Участвует в проекте и областная столица. Тверь заявила на голосование 15 проектов – благоустройство Тверской площади, улицы Трёхсвятская, набережных Степана Разина и Афанасия Никитина, бульвара Ногина и других объектов.

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Жителям города Конаково Тверской области предложат на голосование два проекта для благоустройства в 2022 году. Работы будут выполнены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Город Конаково заявил проекты благоустройства территорий у детского сада №1 и у детской школы искусств по улице Энергетиков. У детского сада – благоустройство аллеи у стадиона «Колизей». Украшением территории станет садовый лабиринт и арки входной группы аллеи. Возле ДШИ предлагается создать единое пространство для отдыха с арт-объектами – скрипичным ключом, палитрой, роялем.

Еще раз повторимся, все проекты будут размещены на специальной платформе za.gorodsreda.ru, которая разработана Минстроем России и АНО «Диалог Регионы». Там же будет организованно голосование, которое состоится с 26 апреля по 30 мая. Кроме того, в каждом городе местным жителям будут предложены альтернативные способы голосования за проекты.

Пресс-служба правительства Тверской области.