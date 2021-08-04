Будущие педагоги из Тверской области стали призерами межрегионального форума «КомандаАрт-Профи»

Команда Тверского педагогического колледжа завоевала второе место на межрегиональном форуме «КомандаАрт-Профи» на интеллектуальной игре «Творцы детских душ». Федеральный проект реализуется с 2001 года. Он направлен на повышение престижа рабочих профессий, привлечение молодежи к получению образования по востребованным специальностям.

В Тверской области особое внимание уделяется развитию системы среднего профессионального образования. Сегодня она представлена 48 образовательными организациями, где реализуется 55 программ подготовки специалистов, в том числе в сфере образования и педагогических наук.

Будущие учителя успешно проявляют себя на конкурсах всероссийского уровня. Так, на конкурсе«Учитель будущего. Студенты», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей»,от Верхневолжьяв финал вышла будущий педагог, студентка третьего курса Тверского государственного университета Василиса Чеховская.

Для поощрения и поддержки педагогов Верхневолжьяежегодно проводится региональный конкурс «Учитель года». С 2020 года также реализуется программа «Земский учитель», участниками которой стали 11 педагогов, прибывших на работу в сельские населенные пункты– они получили единовременную компенсационную выплату 1 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области