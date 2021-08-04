В Доме культуры Лихославльского района будет проведен капитальный ремонт

Финальным объектом рабочей поездки Губернатора Игоря Рудени в Лихославльский район 8 апреля стал Вёскинский Дом культуры, который является крупным досуговым центром.

В рамках национального проекта «Культура» в ДК будет проведен капитальный ремонт. Проектно-сметная документация уже разработана и прошла государственную экспертизу.

В учреждении полностью заменят крышу, двери и окна, проведут внутренние отделочные работы, обустроят санитарные комнаты, адаптируют помещения под нужды маломобильных граждан.

На базе Дома культуры работают 12 клубов, в том числе проводятся занятия по сохранению и возрождению народных промыслов и ремесел. Здесь развиваются творческие коллективы – женский хор, духовой оркестр, вокально-инструментальный ансамбль, танцевальные группы.

По словам директора Дома культуры Елены Феоктистовой, обновленный Дом культуры повысит интерес к творчеству и интересному проведению досуга у подрастающего поколения и взрослого населения территории.

В 2020 году в рамках нацпроекта «Культура» в Тверской области капитальный ремонт был проведен в 6 домах культуры: села Михайловское и деревни Рязаново Калининского района, деревне Иваново Весьегонского района, в доме культуры Новоямской Старицкого района, культурно-досуговом центре в деревне Щучье Жарковского района.

В рамках рабочей поездки в Лихославльский район Игорь Руденя возложил цветы к Памятнику неизвестному солдату и Обелиску Победы, посетил детскую поликлинику, центральную районную больницу, детский сад «Юбилейный», осмотрел газовую котельную и выполненные работы по благоустройству на улице Первомайской. Развитие района глава региона обсудил с местными жителями.

«У нас в планах ремонт детской поликлиники, доукомплектация ее и ЦРБ оборудованием, приведение в нормативное состояние ряда объектов дорожной инфраструктуры. С учетом того, что муниципалитет активно развивается, мы будем поддерживать его и помогать», - подчеркнул Игорь Руденя по итогам поездки.

Глава региона также сообщил, что с компанией «РЖД» будет проработан вопрос замены забора перед железнодорожными путями в Лихославле. Это позволит повысить безопасность граждан и придать более эстетичный вид районному центру.

Пресс-служба Правительства Тверской области