Инвестиционные проекты Верхневолжья вошли в мониторинг фонда «Петербургская политика» за март

Сообщения о новых инвестиционных проектах, которые планируются к реализации в Тверской области, и развитии инфраструктуры в Верхневолжье вошли в мониторинг основных событий социально-политической жизни регионов за март 2021 года. Исследование опубликовано на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

В частности, в мониторинг включено обсуждение губернатором Игорем Руденей и гендиректором ГК «АгроПромкомплектация» Сергеем Новиковым реализации новых инвестиционных проектов компании.

«Группа компаний «АгроПромкомплектация» является одним из самых крупнейших инвестиционных партнеров нашего региона, – сказал Игорь Руденя. – Уже реализованные на территории Верхневолжья проекты позволили вывести на новый уровень развития традиционные для Тверской области отрасли мясного и молочного животноводства, создать более трех тысяч рабочих мест для наших жителей».

Игорь Руденя и Сергей Новиков обсудили строительство в Конаковском районе специализированной фермы по выращиванию племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород. Объем инвестиций – свыше 520 млн рублей. Также планируется модернизация предприятия по производству цельномолочной продукции в Конаковском районе. В Ржевском районе компания заявила о строительстве животноводческого комплекса на 6 тыс. голов крупного рогатого скота. Вложения в проект составят 4,45 млрд рублей. Благодаря новым инвестпроектам будет создано свыше 200 новых рабочих мест.

Также в марте губернатор Игорь Руденя обсудил с гендиректором АО «Русские фонды» Сергеем Васильевым возможности создания селекционно-генетического центра птицеводства в селе Медное и птицеводческого комплекса в Кимрском районе.

Кроме того, «Петербургская политика» отметила в мониторинге ключевых событий выделение средств на газификацию дополнительных населенных пунктов в Верхневолжье. Речь идет о деревнях Славное, Савкино, Бочарниково, Тестово Славновского сельского поселения. С просьбой о газификации к главе региона обратилась жительница Калининского района во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь.

Еще одна позитивная новость марта – тестовая поездка электропоезда «Ласточка» до будущей станции «Ржевский мемориал», строительство которой ведется по инициативе губернатора Игоря Рудени и поддержано Президентом России Владимиром Путиным.