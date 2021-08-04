Игорь Руденя обсудил развитие Лихославльского района с местными жителями

8 апреля Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с общественностью Лихославльского района во время рабочего визита в муниципалитет. Глава региона отметил приоритетные направления развития территории, назвав в числе первых газификацию.

«До конца текущего года необходимо газифицировать три крупных населенных пункта, где есть объекты социальной инфраструктуры, в том числе библиотека, школа, фельдшерско-акушерский пункт. А до 2025 года в Лихославльском районе, как и в других муниципалитетах Тверской областидолжна быть максимально реализована программа по газификации населенных пунктов», - обозначил Игорь Руденя.

Губернатор считает также важнымобеспечить доступную стоимость подключения газа и возможность газификации предприятий района, что позволит повысить его инвестиционную привлекательность.

Ключевыми задачами для района Игорь Руденя обозначил также улучшение демографической ситуации, развитие социальной инфраструктуры, создание новых рабочих мест, поддержкамалого и среднего бизнеса и уже существующих предприятий.

«Сегодня перед Лихославлем стоят серьезные планы по развитию. Нельзя сбавлять обороты, эти задачи мы должны решитьвместе», – обратился к местным жителям Игорь Руденя.

Председатель Собрания депутатов Лихославльского района Мария Коршунова поблагодарила Игоря Руденю за поддержку муниципалитета, который активно участвует в федеральных и региональных программах. Она отметила, что за последние годы был проделан большой объем работы в ЖКХ, дорожном хозяйстве, благоустройстве, возросла привлекательность района для туристов.

Но мнению директора лихославльской школы №1 Ольги Елисеевой учреждения образования региона сегодня выходят на новый уровень развития. За пять последних лет в районе был проведен капитальный ремонт начальной школы, установлено ограждение школьных территорий, обновлено оборудование столовых, отремонтированы санитарные помещения, установлены новые окна в учреждениях. Открыты центр развития «Точка роста» и новые спортивные площадки.

«Нам важно, чтобы у нас сохранялись наши традиции. Мы можем построить детский сад, отремонтировать дороги, а вот воспитание за деньги не привить. В каждом муниципалитете, в каждом городе растут дети. Мы должны работать для них», – акцентировал глава региона.

Разговор о развитии районаИгорь Руденя продолжил на встрече с председателем районного Общественного совета Николаем Мармылевым. В частности, обсуждался ремонт улицы Советской- одной из центральных в Лихославле, где расположены краеведческий музей, музыкальная школа, детский сад, выходжелезнодорожному вокзалу.

В декабре 2020 года на личном приеме граждан Николай Мармылев обращался к Игорю Рудене с просьбой обустроить на этой улице систему водоотведения для профилактики подтопления тротуаров.

В 2021 году объект включили в региональную программу ремонта. В перечень работ вошло, в том числеустройство тротуаров и системы водоотведения. Всего в нормативное состояние приведут свыше 700 метров дороги. Планируется, что работы будут завершены уже летом 2021 года.

Ранее в ходе рабочей поездки Игоря Руденя возложил цветы к Памятнику неизвестному солдату и Обелиску Победы, посетил детскую поликлинику, детский сад «Юбилейный», осмотрел выполненные работы по благоустройству на улице Первомайской.

Пресс-служба Правительства Тверской области