В Тверской области выделяют дополнительные средства на реставрацию объектов культурного наследия

На заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя, выделены дополнительные средства на разработку проектно-сметной документации и проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия.

«Средства, которые мы вкладываем в возрождение зданий и сооружений – это возможность передать историю будущим поколения, возможность всестороннего развития общества», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области располагается самое большое в ЦФО количество объектов культурного наследия ­­– 10660.

В 2021 году реставрационные работы будут проводитьсяв комплексе исторической застройки на набережной Афанасия Никитина, здании Духовного училища, Городской усадьбе М.Е. Салтыкова-Щедрина в Твери, на колокольне Николаевского собора в Калязине.

Будут завершены ремонтные работы ансамбля усадьбы Львовых-Цвилева «Василево» в Торжокском районе и Земской библиотеки в Бежецке.

Кроме того, планируется разработать проектно-сметную документацию на проведение ремонтно-реставрационных работв зданиях Дома Полежаевых в Калязине, где будет размещенместный краеведческий музей им. И.Ф. Никольского, Тверского академического театра драмы и Театра юного зрителя.

Игорь Руденя отметил, что важно ускорить процессы разработки необходимой документации, чтобы в кратчайшие сроки приступить к ремонтным работам.

Всего на заседании Правительства на текущий год на проведение реставрационных работ на объектах культурного наследия дополнительно выделено порядка 640,8 млн рублей. На некоторых объектах работы будут продолжены и в 2022 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области