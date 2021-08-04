Открытие нового детского сада в Лихославле полностью обеспечило потребность района в дошкольных местах

8 апреля Губернатор Игорь Руденя в Лихославле посетил детский сад «Юбилейный». Он построен в 2020 году по национальному проекту «Демография». Благодаря открытию учреждения в Лихославльском районе ликвидирована очередь в детские сады, обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях составляет 100%.

Ввод учреждения позволил создать 60 мест для малышей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, а также перевести 40 воспитанников из старого здания в новое – современное и комфортное. Кроме того, открыто 15 новых рабочих мест.

В учреждении не только современный ремонт, но и актуальный подход к воспитанию детей. Так, дошколят учат правилам раздельного сбора мусора, для этого приобретены специальные настольные игры.

Игорь Руденя отметил – этот хороший опыт нужно практиковать и в других детских садах Верхневолжья.

За основу здания детского сада «Юбилейный» в Лихославле взят проект современного дошкольного учреждения «Светлячок» в поселке Калашниково Лихославльского района, который открыт в 2019 году. Лихославльский район пока единственный в Тверской области, где за короткое время введено два новых детских сада.

В новом учреждении, рассчитанном на 110 мест, обустроено три ясельные группы и две группы для детей среднего и старшего дошкольного возраста. Во дворе установлены детские площадки, теневые навесы.

В детском саду есть медицинский блок с изолятором, пищеблок, прачечная, спортивный и музыкальный залы, санитарные комнаты с сенсорными водопроводными кранами, помещения для персонала. Раздевалки оборудованы сушильными шкафами, а полы на первом этаже – с подогревом. Для каждой группы на первом этаже создан отдельный вход.

Помещения детского сада оснащены обеззараживателями воздуха для профилактики коронавируса и других инфекций.

Обеспечение доступности дошкольного образования Игорь Руденя считает важным направлением демографической политики. Зимой 2021 года в Тверской области начал работу детский сад «Акварелька» в Торжке. Он стал седьмым дошкольным учреждением, построенным в Тверской области за прошедшие два года. В 2020 году были открыты учреждения в микрорайоне «Южный» Твери, Лихославле, поселке Эммаусс Калининского района и поселке Ривицкий Максатихинского района. В 2019-м новые детские сады введены в поселке Калашниково Лихославльского района и Старице.

Сейчас в регионе строится еще 6 детских садов в общей сложности на 1010 мест: три учреждения в Твери, по одному – в Торопце, Вышнем Волочке и поселке Бурашево Калининского района.

Пресс-служба Правительства Тверской области