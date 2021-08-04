Губернатор Игорь Руденя в Лихославле возложил цветы к Памятнику неизвестному солдату и Обелиску Победы

8 апреля Губернатор Игорь Руденя находится с рабочей поездкой в Лихославльском районе Тверской области. Глава региона возложил цветы к Памятнику неизвестному солдату и Обелиску Победы в Лихославле.

В 1941 году Лихославль находился в прифронтовой полосе, неоднократно подвергался бомбардировкам. В 1968 году в центре города открыт Обелиск воинам-лихославльцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Памятник неизвестному солдату установлен на месте бывшего военного госпиталя в поселке Лочкино Лихославля. Памятник был торжественно открыт 9 мая 2020 года, в год 75-летия Великой Победы. Он возведен на средства ООО «Мармеладная сказка», одного из ведущих предприятий района.

В программе поездки Игоря Рудени в Лихославльский район – посещение Лихославльской центральной районной больницы и детской поликлиники при ЦРБ, детского сада «Юбилейный», построенного по национальному проекту «Демография».

Губернатор также осмотрит газовую котельную, которая начала работать в 2019 году, Дом культуры в деревне Вески Лихославльского района.

Кроме того, глава региона проведет встречу с активом муниципального образования, председателем Общественного совета Лихославльского района Николаем Мармылевым.

Пресс-служба Правительства Тверской области