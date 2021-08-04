Игорь Руденя укрепил позиции в медиарейтинге губернаторов за март

Игорь Руденя вошел в топ-10 самых медийных глав субъектов Российской Федерации по итогам марта. В общероссийском медиарейтинге он занял 7-е место, поднявшись на 7 строчек, среди губернаторов ЦФО – сохранил позиции в тройке лидеров. Об этом сообщается на сайте компании «Медиалогия».

В марте в центре внимания СМИ оказался форум муниципальных образований «Энергия развития. Верхневолжье - 2021», где подводились итоги социально-экономического развития Тверской области за последние пять лет. В своем выступлении губернатор Игорь Руденя напомнил, что за этот период в Тверской области создано 7400 рабочих мест и реализовано 65 инвестпроектов.

«За пять лет удалось реализовать немало успешных проектов и заложить базу для нашего качественного и масштабного роста. Всё делается человеком, вокруг человека и всё должно делаться для человека. Общая работа на протяжении пяти лет позволила Тверской области в непростой ситуации прошлого года сохранить устойчивость экономики и финансовой сферы», - отметил Игорь Руденя.

Также большой резонанс в марте вызвал случай с убийством браконьерами беременной лосихи. Губернатор Игорь Руденя назвал эту ситуацию «вопиющей» и взял расследование на личный контроль.

Кроме того, в марте по инициативе Игоря Рудени принят порядок предоставления единовременной денежной выплаты ко Дню Победы. Ее получат более 80 тысяч жителей Тверской области.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 61 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.