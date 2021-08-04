В Тверской области хлебопекам окажут поддержку в приобретении сырья

В Тверской области увеличивают поддержку хлебопекарных предприятий. Решение принято на заседании региональной Бюджетной комиссии, которое 7 апреля провел Губернатор Игорь Руденя.

«Хлебопёки – это те люди, благодаря которым у нас на столе свежий и качественный хлеб, – считает Губернатор Игорь Руденя. – Мы самостоятельно с 2019 года выделяем дополнительные средства на поддержку хлебопеков. Обязательно будем продолжать эту линию».

В 2021 году на возмещение части затрат на приобретение сырья хлебопекарным предприятиям региона направят 70,1 млн рублей бюджетных средств.

Это позволит хлебопекам сохранить объемы производства и численность трудовых коллективов – это порядка 3 000 человек, обеспечить стабильные цены на хлебо-булочные изделия.

Возможными получателями субсидий станут 23 хлебозавода из Твери, Вышнего Волочка, Торжка, Калязина, Нелидово, Оленино, Спирово, Максатихи, Бологое, Западной Двины и других территорий.

Хлебопекарным предприятиям Верхневолжья также компенсируют затраты на реализацию произведенного хлеба и хлебобулочных изделий.

В декабре 2020 года по поручению Президента России Владимира Путина в рамках мер по стабилизации цен на продовольствие Правительством РФ были утверждены объемы государственной поддержки отечественных хлебопекарных предприятий.

В 2021 году Тверской области по этому направлению из федерального бюджета предусмотрено более 31,2 млн рублей. Объем средств областного бюджета – 5,7 млн рублей. Таким образом, производителям хлеба по этой линии предусмотрено почти 37 млн рублей.

Помимо субсидий хлебопекарным компаниям оказывается поддержка в продвижении товаров в торговых сетях. Их продукция также использовалась при формировании продуктовых наборов для школьников Тверской области в период дистанционного обучения, а также новогодних подарков для детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области