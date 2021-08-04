Тверские производители представили продукцию АПК на выставке в Уфе и нашли новых покупателей

В Уфе прошла выставка, посвященная развитию агропромышленного комплекса. В ней приняли участие пять тверских производителей, которые представили свою продукцию и заключили новые контракты на поставку товаров.

Губернатор Игорь Руденя считает – участие производителей Тверской области в выставочных мероприятиях способствует продвижению местной продукции на российском и мировом рынках, развитию потенциала АПК Верхневолжья.

Организаторы и посетители выставки высоко оценили разработки ЗАО «Вертязин» из Тверской области. Компанию наградили дипломом в номинации «За разработку и освоение производства машин и оборудования для механизации животноводства и птицеводства» за инкубатор «Стимул-Инк».

«Мы нашли новых клиентов, встретились с действующими. Также появились договоренности на будущие поставки. И прямо здесь, на выставке, продали наш инкубатор, так что домой ехали уже налегке», – рассказала ведущий специалист отдела продаж ЗАО «Вертязин» Марина Муратова.

Также свои товары в Уфе представили тверские компании «Чистота и Здоровье», «Пластик Строймаркет», «ПК Ратибор», «Редкинская АПК».

В общей сложности выставка объединила 310 компаний из 37 регионов России, а также Чехии, Венгрии и Беларуси.

Организация участия в международных выставках – одна из мер поддержки Центра «Мой бизнес», направленная на расширение рынков сбыта тверских производителей. Центр берет на себя транспортировку продукции, организацию стенда, оплату членских взносов и аренды площади. Компании Верхневолжья могут оставить свою заявку для участия в выставках на сайте центра «Мой бизнес» по ссылке https://mybusiness69.ru/measure/uchastie-v-vystavochnykh-meropriyatiyakh-v-rossii-i-za-rubezhom-kollektivnyy-stend/ или по телефону 8-800-200-11-69.

Пресс-служба Правительства Тверской области