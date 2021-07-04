Кредитное рейтинговое агентство АКРА подтвердило высокий кредитный рейтинг Тверской области А-(RU), изменив прогноз со «Стабильного» на «Позитивный»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило Тверской области высокий кредитный рейтинг на уровне А-(RU). При этом прогноз вырос со «Стабильного» до «Позитивного». В2021 году только Тверская область и Белгородская области получили повышение прогноза.«Позитивный» прогноз предполагает с большой долей вероятности изменение рейтинга в течение 12-18 месяцев.

Высокая оценка экспертов обусловлена проводимой в регионе сбалансированной бюджетной политикой и прогнозируемым уровнем государственного долга без существенных рисков рефинансирования.

«Сохранение и развитие финансовой устойчивости бюджетной системы Тверского региона – одна из главных задач на ближайшие годы», - неоднократно подчеркивал Губернатор Игорь Руденя.

Повышение уровня прогноза произошло из-за роста запаса ликвидности в 2020 году, который Тверская область завершила с профицитом 4,8% налоговых и неналоговых доходов. Рост наблюдался по всем видам налоговых доходов, а также по части неналоговых доходов. В отраслевом разрезе значительно увеличились поступления по направлению «Деятельность в области информации и связи». На 45%увеличились в 2020 году безвозмездные поступления.

К ключевым секторам экономики региона отнесенытранспорт и связь,пищевое производство, производство транспортных средств, электроэнергии. Так, регион занимает второе место после Москвы по объему произведенной электроэнергии среди субъектов ЦФО.Кроме того, агентство отметило, что безработица в области преимущественно ниже, чем в среднем по стране.

Запас ликвидности позволил Верхневолжью не наращивать долговую нагрузку. Кроме того, область ожидает рост доли капитальных расходов бюджета. Накопленная ликвидность позволит региону финансировать дефицит бюджета и погашать долг в течение ближайших двух лет. АКРА определило долговую нагрузку на бюджет как умеренно низкую.

Эксперты отметили, что в 2019 году ВРП Тверской области достиг 485 млрд рублей (в 2018-м было 441,7 млрд рублей). В 2018 году Тверская область также вступила в процесс реструктуризация бюджетных кредитов, предоставленных региону из федеральной казны. Программа реструктуризации задолженности субъектов РФ сроком на семь лет была объявлена Президентом России Владимиром Путиным.

Впервые рейтинг АКРА присвоен Тверской области в 2017 году. В июне 2018 года он подтвержден информацией исполнительных органоввласти региона, Министерства финансов РФ, Росстата, Управления Федеральной налоговой службы России и базами данных агентства.

В 2019 году региону был присвоен кредитный рейтинг BBB (RU) с прогнозом «Стабильный» и выпускам облигаций региона – кредитный рейтинг BBB (RU).

В октябре 2020 года впервые за всю историю рейтингования Тверская область вошла в группу А с прогнозом «Стабильный». В соответствии с национальной рейтинговой шкалой АКРА для РФэто означает, что регион обладает умеренно высоким уровнем кредитоспособности по сравнению с другими рейтингуемыми, выпусками ценных бумаг или финансовыми обязательствами в РФ.

Всего же с 2017 кредитный рейтинг Верхневолжьябыл дважды повышен с уровня ВВВ до ВВВ+, а затем и до уровня А-.

Пресс-служба Правительства Тверской области