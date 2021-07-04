В Центрах амбулаторной помощи бесплатно выдают лекарства для лечения коронавируса

7 апреля Губернатор Игорь Руденя провел заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Рассмотрена работа центров амбулаторной помощи (ЦАП). Всего с января2021 года – тогда ЦАПы начали действовать в регионе – медицинская помощь там оказана 18 853 пациентам. За прошедшие сутки в учреждения обратились 217 человек.

Игорь Руденя отметил – важно, чтобы жители региона при первых признаках заболевания обращались к участковым терапевтам или в ЦАПы. Это позволит максимально быстро оказать помощь для эффективного лечения коронавируса.

Удобство центров в том, что туда можно обращаться при первых признаках ОРВИ, подозрениях на заболевание коронавирусом, а также с положительным тестом на COVID-19. В случае подтверждения коронавируса здесь выдаются бесплатные лекарственные препараты.

Сейчас в регионе при федеральной поддержке закуплены в необходимых объемах лекарства для лечения коронавируса. Также, по назначению врача, выдаются бесплатные медикаменты на долечивание после выписки из стационара после перенесенной инфекции.

Всего в Верхневолжье открыто 12 ЦАПов. Они работают с понедельника по субботу. В воскресенье дежурный ЦАП действует на базе 1-ой городской больницы Твери. Записаться на прием в Центры можно с 8:00 до 19:00 по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «122», через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, в исключительных случаях – при очном обращении в регистратуры учреждений.

На заседании оперативного штаба рассмотрен ход массовой вакцинации, которая проводится по поручению Президента России Владимира Путина. В Верхневолжье действуют 38 прививочных пунктов.

Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 83 183 человека – это 83,7% от общего количества вакцины, поступившей в регион. В апреле ожидается поступление в Тверскую область новой крупной партии вакцины.

Пресс-служба Правительства Тверской области