Николай Баранник: «У отстающих территории должно открыться второе дыхание»

Председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области», глава Андреапольского муниципального округа Николай Баранник на заседании Правительства Тверской области 7 апреля прокомментировал тему поддержки территорий с невысокими результатами социально-экономической деятельности.

«В каждом регионе есть первые, вторые и те, кто в отстающих. Надо заботиться о тех, кто живет рядом. Поэтому точечная отработка плана развития в каждом таком муниципальном образовании необходима, это верный подход областного правительства, регионального Минэкономразвития.Ассоциация «Совет муниципальных образований Тверской области» готова участвовать в этой работе, нацеленной на оптимизацию управленческих процессов, привлечение инвестиций и квалифицированных кадров. У отстающих территорий должно открыться второе дыхание», – отметил Николай Баранник.

Напомним, сегодня на заседании регионального правительства рассматривались системные меры поддержки муниципальных образований с недостаточно высокими темпами социально-экономического развития.

«Задача Правительства Тверской области – оказать содействие в формировании дополнительных возможностей для развития тех территорий, где нужно привлечь инвестиции, создать новые рабочие места. Мы должны обеспечить качество жизни граждан вне зависимости от муниципалитетов, где они проживают», – подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

По данным исследования, проведенного Министерством экономического развития Тверской области, прежде всего поддержка необходима Краснохолмскому и Лесному муниципальным округам, Жарковскому, Молоковскому, Сонковскому и Спировскому районам. Для них разработают индивидуальные программы развития на пятилетний период, включая поддержку действующих предприятий, стимулирование открытия новых производств, пространственное развитие территорий, привлечение инвесторов. Муниципалитеты смогут стать участниками областной Адресной инвестиционной программы с уровнем софинансирования на реализацию проектов не более 1%. Кроме того, предусмотрено методическое сопровождение районов, льготное субсидирование бизнеса, налоговые преференции.