Павел Парамонов: «Основой развития муниципалитетов должна стать социальная активность»

Генеральный директор Ассоциации по развитию гражданского общества «Институт регионального развития» Павел Парамонов отметил, что проблемы территорий с невысокими результатами социально-экономического развития необходимо решать с учетом общемировой практики.

«Быстрых и легких решений нет. Нужна долгосрочная программа ревитализации территорий, основанная на человеческом капитале. Простого привлечения инвестиций, на мой взгляд, недостаточно. Выживание и развитие территорий – в создании компактной, живой и сложной социальной среды. Необходимо запустить социальную активность, связать в сетку взаимодействие людей, содействовать развитию горизонтальных связей. Формировать программы развития необходимо, делая ставку на социальную ткань, на человека. Только в этом случае у территорий будут перспективы», – считает Павел Парамонов.

Напомним, сегодня на заседании регионального правительства рассматривались системные меры поддержки муниципальных образований с недостаточно высокими темпами социально-экономического развития.

«Задача Правительства Тверской области – оказать содействие в формировании дополнительных возможностей для развития тех территорий, где нужно привлечь инвестиции, создать новые рабочие места. Мы должны обеспечить качество жизни граждан вне зависимости от муниципалитетов, где они проживают», – подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

По данным исследования, проведенного Министерством экономического развития Тверской области, прежде всего поддержка необходима Краснохолмскому и Лесному муниципальным округам, Жарковскому, Молоковскому, Сонковскому и Спировскому районам. Для них разработают индивидуальные программы развития на пятилетний период, включая поддержку действующих предприятий, стимулирование открытия новых производств, пространственное развитие территорий, привлечение инвесторов. Муниципалитеты смогут стать участниками областной Адресной инвестиционной программы с уровнем софинансирования на реализацию проектов не более 1%. Кроме того, предусмотрено методическое сопровождение районов, льготное субсидирование бизнеса, налоговые преференции.