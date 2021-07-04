Галина Лапушинская: «Нужен особый подход к территориям с низким уровнем включенности в валовой региональный продукт»

Член Общественной палаты Тверской области, заведующая кафедрой государственного управления Института экономики и управления Тверского госуниверситета Галина Лапушинская приняла участие в заседании Правительства Тверской области 7 апреля, где рассматривался вопрос о системных мерах поддержки муниципальных образований с недостаточно высокими темпами социально-экономического развития.

«Очень важно, что областная власть поднимает тему развития муниципальных образований с низким уровнем включенности в валовой региональный продукт. Территории, которые теряют в своем потенциале, – это тяжкий груз, но его невозможно бросить. Нужен особый подход к их поддержке. Причем важно заниматься не только развитием инфраструктуры, но и решением кадрового вопроса. Мы абсолютно точно можем переломить ситуацию, если для этих территорий грамотно выстроить целевое обучение. При этом подготовленные таким образом специалисты должны иметь обременение – обязательную отработку на территории в течение, например, трех лет после обучения», – считает Галина Лапушинская.

Кроме того, эксперт предложила обратить внимание на возможности сельской ипотеки при создании жилищных условий для привлечения кадров в «отстающие» муниципалитеты, предусмотреть для этих территорий льготные условия участия в Программе поддержки местных инициатив, а также провести консультационную работу с населением о преимуществах работы в режиме самозанятости.

«Задача Правительства Тверской области – оказать содействие в формировании дополнительных возможностей для развития тех территорий, где нужно привлечь инвестиции, создать новые рабочие места. Мы должны обеспечить качество жизни граждан вне зависимости от муниципалитетов, где они проживают», – подчеркнул на заседании регионального правительства губернатор Игорь Руденя.

По данным исследования, проведенного Министерством экономического развития Тверской области, прежде всего поддержка необходима Краснохолмскому и Лесному муниципальным округам, Жарковскому, Молоковскому, Сонковскому и Спировскому районам. Для них разработают индивидуальные программы развития на пятилетний период, включая поддержку действующих предприятий, стимулирование открытия новых производств, пространственное развитие территорий, привлечение инвесторов. Муниципалитеты смогут стать участниками областной Адресной инвестиционной программы с уровнем софинансирования на реализацию проектов не более 1%. Кроме того, предусмотрено методическое сопровождение районов, льготное субсидирование бизнеса, налоговые преференции.