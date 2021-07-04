В Тверской области еще 20 учреждений сделают доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья

На заседании регионального Правительства, которое 7 апреля провёл Губернатор Игорь Руденя, утверждена программа Тверской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы. В нее включены мероприятия по адаптации для людей с инвалидностью учреждений социальной защиты, здравоохранения, образования и культуры.

По мнению Игоря Рудени, люди с ограниченными возможностями здоровья должны быть вовлечены в образовательный процесс, получать качественные медицинские и социальные услуги, с комфортом посещать учреждения культуры и спорта. Реализация программы направлена на создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышение уровня их жизни в Тверской области.

Адаптация будет проведена в тверской городской клинической больнице №6, комплексных центрах социального обслуживания, реабилитационном центре для детей и подростков, психоневрологических интернатах, учреждениях дополнительного образования.

Планируется провести обустройство входных групп с пандусами и поручнями, открыть санитарно-гигиенические комнаты, уложить противоскользящее покрытие, установить тактильные плитки, звуковые и световые указатели, закупить специализированное оборудование.

Кроме того, по программе «Доступная среда» закупят оборудование для диспетчерских пунктов для глухих и услуги сурдоперевода, организуют отдых для инвалидов-колясочников, проведут социально-значимые мероприятия, курсы по обучению жестовому языку.

Также планируется приобрести технические средства реабилитации для пунктов проката, в том числе 64 единицы оборудования для медицинской, профессиональной и социально-культурной реабилитации.

Для повышения уровня занятости инвалидов предусмотрены средства на возмещение компаниям затрат на трудоустройство маломобильных граждан и создание для них рабочих мест.

В 2020 году по программе «Доступная среда» были адаптированы детские сады в Кимрах, Вышнем Волочке, Ржеве, Удомельском городском округе и Калининском районе, центр дополнительного образования и развития в Лихославле. Кроме того, модернизация была проведена на станции юных натуралистов, в Тверской областной картинной галерее, психоневрологическом санатории в Вышнем Волочке, центре детского и семейного чтения имени А.С. Пушкина в Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области