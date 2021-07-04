В Адресную инвестиционную программу Тверской области включили новые объекты

Строительство газопровода, обустройство территории под жилищную застройку и другие новые объекты включены дополнительно в Адресную инвестиционную программу Тверской области на 2021 и на плановый период 2022-2023 годов на заседании областного Правительства, которое 7 апреля провел Губернатор Игорь Руденя.

В блок ЖКХ Адресной инвестиционной программы Тверской области включено строительство межпоселкового газопровода между деревнями Славное, Савкино, Бочарниково и Тестово Славновского сельского поселения Калининского района. Его строительство позволит провести голубое топливо к 148 домовладениям.

С просьбой о газификации деревень к главе региона обратилась жительница Калининского района 10 февраля 2021 года во время прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь.

«Главные ориентиры при реализации программы газификации – это потребности экономики, социальной сферы и подключение к газу жилых домов, – считает Игорь Руденя. – Стратегические направления – это проектирование и строительство газопроводов в негазифицированных муниципалитетах на юго-западе и северо-востоке региона», – считает Игорь Руденя.

На строительство газопровода направлено более 17,8 млн рублей, которые были сэкономлены по итогам конкурсных процедур. Проектно-сметная документация разработана и уже получила положительное заключение госэкспертизы.

Также дополнительные средства в рамках программы будут выделены на комплексное обустройство площадки под компактную жилищную застройку в селе Дмитрова гора Конаковского района, что позволит создать инфраструктуру для возведения 123 индивидуальных домов.

Пресс-служба Правительства Тверской области