Для ряда муниципалитетов Тверской области разработают индивидуальные программы развития

7 апреля Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом рассмотрены системные меры поддержки муниципальных образований региона с недостаточно высокими темпами социально-экономического развития.

«У наших муниципалитетов разный потенциал по развитию сельского хозяйства и промышленности, уровню инфраструктурной обеспеченности и транспортной доступности, по кадровому потенциалу. И это дает разные возможности по привлечению инвестиций. Задача Правительства Тверской области – оказать содействие в формировании дополнительных возможностей для развития тех территорий, где нужно привлечь инвестиции, создать новые рабочие места. Мы должны обеспечить качество жизни граждан вне зависимости от муниципалитетов, где они проживают», – подчеркнул Игорь Руденя.

Одним из главных направлений работы регионального Правительства для достижения этой цели Губернатор назвал газификацию территорий, которая существенно повысит привлекательность районов, доступность инфраструктуры.

Для определения основных факторов, сдерживающих развитие муниципалитетов, и необходимых мер поддержки Минэкономразвития региона проанализировало социально-экономическую ситуацию районов Верхневолжья. Рассмотрены показатели по демографии, промышленному и сельскохозяйственному производству, строительству, новым социальным и инфраструктурным объектам, привлечению инвестиций, работе финансово-бюджетной системы.

По данным Министерства, прежде всего поддержка необходима Краснохолмскому и Лесному муниципальным округам, Жарковскому, Молоковскому, Сонковскому и Спировскому районам.

Для этих муниципалитетов разработают индивидуальные программы развития на пятилетний период, которые будут содержать поддержку для действующих предприятий, стимулирование открытия новых производств, пространственное развитие территорий, привлечение инвесторов.

Такие муниципалитеты смогут стать участниками областной Адресной инвестиционной программы с уровнем софинансирования на реализацию проектов не более 1%. Кроме того, предусмотрено методическое сопровождение районов, льготное субсидирование бизнеса, налоговые преференции.

Присутствовавшие на заседании эксперты поддержали решение Правительства региона о создании индивидуальных программ развития отдельных территорий. В частности, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области», глава Андреапольского муниципального округа Николай Баранник подчеркнул, что такое внимание к районам даст уверенность местным жителям в перспективах развития территорий, что благоприятно отразится на демографической ситуации.

Отдельно обсуждалось развитие монопрофильных территорий региона. Сейчас в Верхневолжье их насчитывает семь: это поселки Великооктябрьский, Жарковский, Калашниково, Спирово, города Западная Двина, Кувшиново, Удомля.

В городе Кувшиново создана территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). За 10 лет здесь планируется создать свыше 1200 новых рабочих мест, привлечь более 15 млрд рублей инвестиций. Уже заявлена реализация на ТОСЭР сразу нескольких якорных инвестиционных проектов.

В 2021 году планируется создать территорию опережающего социально-экономического развития и в Удомельском городском округе.

Одной из основных преференций для резидентов ТОСЭР является предоставление налоговых льгот: снижение платежей по страховым взносам с 30% до 7,6%, снижение налога на прибыль, освобождение от налога на имущество и земельного налога. Также предусмотрены федеральные меры поддержки по предоставлению льготных займов и субсидий на развитие инфраструктуры инвестпроектов на монотерриториях.

Пресс-служба Правительства Тверской области