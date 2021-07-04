В Тверской области назвали лучшие сельские театральные коллективы

В Верхневолжье подвели итоги II областного фестиваля сельских творческих коллективов «Театральные подмостки…», который прошел в Торжке. Всего зрителям было представлено восемь разножанровых спектаклей.

Губернатор Игорь Руденя считает Верхневолжье регионом с богатой театральной историей, которую с успехом преумножают коллективы профессиональных и любительских театров.

«Яркие работы талантливых режиссеров и актеров на тверской земле получили высокое общественное признание и искреннюю любовь зрителей, выполняют значимую роль в формировании нравственных ценностей, воспитании подрастающего поколения», – отмечает глава региона.

На сценической площадке Информационно-методического центра Торжокского района зрители увидели постановки в исполнении самодеятельных артистов из Торопецкого, Калининского, Торжокского, Фировского, Кувшиновского, Кимрского районов и Весьегонского муниципального округа.

Для режиссеров и актеров любительских театров и студий также работала творческая лаборатория.

По итогам события названы лучшие любительские коллективы.

Диплом лауреата 1 степени присвоен народному театру миниатюр «Новоторы» из Торжка (спектакль «Играем Чехова») и студии «Кураж» из Весьегонска (кукольная постановка «Когда рак на горе свистнет»).

Диплома лауреата III степени удостоен народный театр Горицкого центра культуры и досуга Кимрского района (драма «Отказной ребенок»).

Диплом I степени присужден театру «Вариант» из Дома народного творчества Кимрского района (спектакль «Женский вопрос»). Диплом II степени – театральному кружку «Затейники» из Кувшиновского района (музыкальная сказка «По щучьему веленью»). Диплом III степени получили коллектив «Симфония души» из Фирово (спектакль «Эх, путь-дорожка фронтовая») и театральный кружок «Маскарад» из поселка Плоскошь Торопецкого района (драма «А зори здесь тихие»).

Кроме того, диплом «За участие» вручен театральной студии «Любо» из деревни Устиново Калининского района, которая представила комедию «Понимание».

Организатором фестиваля выступил Тверской областной Дом народного творчества.

Пресс-служба Правительства Тверской области