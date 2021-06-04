Воспитанники детских домов и кадетских корпусов Тверской области могут принять участие в открытом турнире по самбо

21 апреля состоится XVII Открытый турнир по самбо среди воспитанников детских домов и кадетских корпусов. Соревнование пройдет в онлайн-формате и будет приурочено к 60-летнему юбилею полета в космос Юрия Гагарина. Заявки на участие в соревновании принимаются на почту konkurs@fedorovafond.ru до 15 апреля.

«Сегодня самбо в нашей стране развивается активно. В Тверской области работают спортивные школы и секции по этому виду единоборств. Самбо закаляет характер, способствует не только физическому, но и духовному совершенствованию», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Принять участие в состязании могут юноши и девушки в возрастных группах 13-14 лет и 15-16 лет. В рамках соревнований спортсмены формируют команды – по три пары в каждой. Их задача – в течение минуты продемонстрировать произвольную программу техники самбо. Оценивать выступление будут судьи, используя десятибалльную систему с сотыми долями.

Перед началом спортивной части командам предлагается представить творческий номер на тему освоения космоса. Участвовать могут, в том числе учащиеся, не занимающиеся самбо.

Организаторами турнира выступают Федерация самбо Москвы и Московской области, а также благотворительный фонд Оксаны Федоровой.

«Онлайн-формат соревнований позволяет детям из самых отдаленных регионов России продемонстрировать свои спортивные навыки, пообщаться с известными спортсменами, зарядиться мощной мотивацией для дальнейших спортивных побед», – отметила президент благотворительного фонда Оксана Федорова.

Турнир пройдет в Музее космонавтики в режиме zoom-встречи. Начало соревнований в 10.00. Прямые включения будут транслироваться в социальных сетях Фонда.

Впервые турнир был проведен в онлайн-формате в 2020 году. Тогда более 200 юных спортсменов из 11 регионов России смогли продемонстрировать свое спортивное мастерство. В формате Zoom участников поприветствовали легендарные спортсмены Вячеслав Фетисов, Костя Цзю и Николай Валуев.

Пресс-служба Правительства Тверской области