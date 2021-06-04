На заседании областного Правительства рассмотрят меры поддержки муниципалитетов Верхневолжья

7 апреля Губернатор Игорь Руденя проведет заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом рассмотрят системные меры поддержки муниципальных образований региона с недостаточно высокими темпами социально-экономического развития.

Для определения основных факторов, сдерживающих развитие муниципалитетов, и необходимых мер поддержки Минэкономразвития региона проведен анализ социально-экономического положения каждого из районов Верхневолжья. Учтены показатели по демографии, промышленному и сельскохозяйственному производству, строительству, новым социальным и инфраструктурным объектам, привлечению инвестиций, финансово-бюджетной системе.

На заседании Правительства будут также рассмотрены вопросы формирования в регионе доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства и другие.



Пресс-служба Правительства Тверской области