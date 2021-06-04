На международной выставке «Интурмаркет» презентован флагманский маршрут «Государева дорога» и туры по Тверской области с кэшбеком 20%

Тверская область приняла участие в профильной выставке «Интурмаркет», которая прошла в Москве. Верхневолжье заключило ряд важных соглашений о сотрудничестве на межрегиональном уровне, представители региона выступили экспертами в рамках деловой программы.

«Для нашего региона туристическая индустрия является значимым направлением экономики. Это занятость коренного населения, развитие малого и среднего бизнеса», – отметил Губернатор Игорь Руденя при обсуждении отраслевой госпрограммы на заседании регионального Правительства 23 марта.

Тверская область стала одним из самых активных регионов-участников всероссийской программы туристического кэшбэка, разработанной Ростуризмом. Готовые туры или проживание в отелях можно забронировать на сайте мирпутешествий.рф и оплатить платежной системой «МИР», получив кэшбек 20%. Туристы могут выбрать любое направление из более чем 100 туров с выездом из Москвы и Санкт-Петербурга, а также определиться с проживанием в одном из 25 отелей Тверской области.

В акции участвуют туры по маршруту «Государева дорога» – флагманскому продукту, разработанному Министерством туризма совместно коллегами из трех регионов. Зарина Догузова, руководитель Федерального агентства по туризму, во время посещения стенда Тверской области отметила эффективность продвижения маршрута в рамках программы туристического кэшбека.

Представители Министерства туризма Тверской области на площадке «Интурмаркета» подписали ряд соглашений, направленных на развитие отрасли. Так, удалось достичь договоренностей с Российской международной академией туризма о сотрудничестве и совершенствовании подготовки кадров для сферы туризма. Совместно с Ярославской областью будет создан новый межрегиональный маршрут «Золотое кольцо. Верхняя Волга». Кроме того, подписано соглашение с Республикой Дагестан о взаимодействии и популяризации туристических возможностей двух субъектов.

На выставке представители Рамешковского района заключили соглашение с Фондом развития малых исторических городов об участии муниципалитета в новом межрегиональном туристическом проекте «Льняная дорога» – это откроет новые возможности для развития сельского туризма.

«У нас сотни красивых деревень, это пространство живой культуры, где не нужно ничего воссоздавать. Там хранят традиции, быт населения. На базе этого можно создавать привлекательные туристические продукты. С точки зрения инфраструктуры проблемы везде типовые – их можно быстро и относительно недорого решать», – прокомментировала соглашение глава Ростуризма Зарина Догузова.

Также Тверская область презентовала свой опыт развития конгресс-туризма и возможностей для делового туризма на сессии «Mice day». Представители Верхневолжья выступили ключевыми спикерами на Всероссийском образовательном форуме «Пора путешествовать по России», где поделились кейсом по комплексному обновлению музейных программ и созданию межрегиональных туристических маршрутов.

По итогам выставки более 15 туристических компаний и туроператоров заинтересовались в продуктах, которые презентовала Тверская область, все они будут приглашены в регион в рамках информационных туров.

В 2023 году планируется увеличение туристического потока в Тверскую область до 3,2 миллиона гостей в год – эта задача решается с помощью комплексного продвижения региона и улучшения туристской инфраструктуры. Впервые у отрасли появится свой Национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», включающий широкую систему мер поддержки для отрасли туризма и бизнеса.

Пресс-служба Правительства Тверской области