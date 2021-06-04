Социальные предприятия Тверской области впервые смогут получить гранты от 100 до 500 тысяч рублей

Социальные предприятия Тверской области впервые могут получить грантовую поддержу от государства в размере от 100 до 500 тысяч рублей. В 2021 году Правительство России расширило перечень мер поддержки для компаний, деятельность которых направлена достижение общественно полезных целей, а также способствующая решению социальных проблем общества.

В тверском регионе уделяется особое внимание поддержке организаций, реализующих проекты социальной направленности. Губернатор Игорь Руденя считает – это важный вклад в комплексное развитие Верхневолжья.

Гранты будут предоставляться компаниям:

– если предприятие обеспечивает занятость инвалидов, малоимущих граждан, многодетных родителей или пенсионеров;

– если предприятие реализует товары, произведенные этими категориями граждан;

– если производит товары для социально-незащищенных слоев населения;

– если работа предприятия направлена на достижение социально-значимых целей, например, обучение волонтеров, организацию детского отдыха, развитие культурно-просветительской деятельности.

Если компания попадает в одну из категорий, то она может претендовать на получение гранта от 100 до 500 тысяч рублей, но не более 50% от стоимости проекта. Кроме того, в рамках поддержки социальных предпринимателей предусмотрены информационная поддержка, содействие в развитии межрегионального сотрудничества и поиске деловых партнеров, организация профессионального обучения.

«Я 20 лет работала в бьюти-индустрии и видела, с какими трудностями сталкиваются инвалиды. Ушла из найма с целью купить помещение и открыть в нём парикмахерскую, доступную абсолютно для каждого. Четыре года мы перестраивали вход, расширяли проёмы, ставили пандусы. Моя парикмахерская стала первой в Твери, куда могут попасть инвалиды-колясочники. Я уже получила статус социального предприятия в прошлом году, и в этом буду подтверждать его», – рассказала руководитель социальной парикмахерской Марина Леонович.

Полный список необходимых документов на получение статуса социального предприятия размещён на сайте центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» в разделе «Новости» и на главной странице.

Подробную информацию можно узнать по телефону 35-96-58 у специалиста Министерства экономического развития Тверской области Любови Малиной.

Пресс-служба Правительства Тверской области