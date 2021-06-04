Студентка ТвГУ представит Тверскую область на федеральном этапе олимпиады по истории российского предпринимательства

В столице Верхневолжья состоялся региональный этап Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства. Участниками стали более 350 студентов Тверской области. Они отвечали на вопросы о российских промышленниках, благотворителях и меценатах, банковском деле, дореволюционной рекламе и торговых марках.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие мероприятия способствуют развитию предпринимательской активности в регионе, привлечению молодежи в малый и средний бизнес.

Победителем регионального этапа олимпиады с результатом 92 балла из 100 возможных стала студентка 2 курса Института экономики и управления Тверского государственного университета Анастасия Ненова (направление «Менеджмент»).

2 место завоевал студент 3 курса исторического факультета ТвГУ Игорь Чернышов («Сервис»). 3 место – у студентки 2 курса Института экономики и управления ТвГУ Ксении Гудий («Управление персоналом»).

Победитель будет представлять Тверскую область на федеральной олимпиаде в Московском государственной университете им М.В. Ломоносова, которая запланирована в апреле. Церемония награждения победителей федерального этапа пройдет с участием представителей государственной власти, предпринимателей, ученых.

Тверской регион ежегодно проводит олимпиаду по истории российского предпринимательства. По охвату участников, количеству партнерских вузов занимает лидирующие позиции в России.

Организаторы олимпиады – «Деловая Россия», Российское историческое общество, Исторический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова успешно проводят олимпиаду с 2014 года. В прошедших олимпиадах приняли участие более 23 тысяч студентов и аспирантов. В Верхневолжье проект реализует аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области