На фестивале рабочих профессий в Тверской области напишут гимн о профобразовании

В Тверской области пройдет региональный фестиваль «Арт-Проф Фест», посвященный популяризации рабочих профессий и специальностей. В этом году впервые событие будет проводиться в течение года в восьми номинациях.

«Сегодня наша главная задача в сфере профобразования – обеспечить подготовку востребованных на рынке труда специалистов. Важным элементом в этой работе является отраслевое образование. Сейчас в регионе развиваются образовательные кластеры, при этом особый акцент сделан на производственной практике», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Принять участие в мероприятиях фестиваля могут студенты всех колледжей региона, обучающиеся по очной форме.

В мае начнется первый этап фестиваля, студенты примут участие в создании слоганов и мемов, направленных на популяризацию рабочих профессий и специальностей. В сентябре участники представят свои фотографии или написанный ими гимн о профессиональном образовании. С октября по ноябрь в рамках регионального чемпионата «Молодые профессионалы» ребята подготовят выступления агитбригад и примут участие в конкурсе песен о профессиях.

Завершится фестиваль в декабре конкурсом видеороликов о профессиях и обучении в колледжах.

Информация о проведении фестиваля и его конкурсных этапов будет освещаться на сайте Российского Союза Молодежи и на странице организации в «ВКонтакте».

В Тверской области большое внимание уделяется подготовке квалифицированных кадров. В регионе действуют десять отраслевых производственно-образовательных кластеров. При их формировании учтены стратегия регионального развития, реализация инвестиционных проектов, возросшие потребности предприятий в кадрах. Это позволяет обеспечить надежные гарантии для трудоустройства выпускников колледжей Верхневолжья.

Ежегодно государственная система профессионального образования Тверской области выпускает на региональный рынок труда около 5 000 рабочих и специалистов. Средний показатель занятости выпускников профессиональных образовательных организаций составляет 98%.

Самыми популярными направлениями профессионального образования в регионе являются инженерное дело, здравоохранение, сельское хозяйство, образование, а также искусство и культура.

Пресс-служба Правительства Тверской области