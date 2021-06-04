Школьники Тверской области соревнуются за путевки в детский лагерь «Артек»

В Тверской областной универсальной научной библиотеке им. А.М. Горького проходит региональный этап конкурса юных чтецов «Живая классика». Трое победителей отправятся в «Артек» представлять регион во Всероссийском финале самого масштабного литературного конкурса страны.

Региональный конкурс «Живая классика» – одно из мероприятий Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области.

«Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности возможно только на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и культурных традиций. Главная цель Стратегии – передать эти ценности новому поколению», – отметил Игорь Руденя при рассмотрении предварительных итогов реализации Стратегии на заседании регионального Правительства 30 марта.

Перед региональным этапом конкурса ребята прошли классный, школьный и районный этапы. Теперь юных чтецов будет оценивать профессиональное жюри – писатели, артисты, телеведущие, специалисты в области детского чтения. Они выберут троих финалистов, которые 23-24 мая представят Тверскую область в финале всероссийского конкурса в лагере «Артек».

Во всероссийском конкурсе «Живая классика» ежегодно принимают участие более 2,5 миллиона школьников со всей России. В этом году конкурс проводится в десятый раз.

«Живая классика» – самый масштабный литературный проект России для детей и подростков. Для участия в конкурсе нужно отправить заявку, выбрать отрывок из прозаического произведения и подготовить выступление с чтением этого фрагмента наизусть. Для выбора текста можно воспользоваться официальной группой конкурса https://vk.com/young_readers , где регулярно публикуются списки и подборки качественной детской, подростковой литературы.

Кроме того, на сайте конкурса можно найти цикл тренингов по ораторскому искусству и сценической речи от преподавателей театрального училища имени Бориса Щукина, одного из самых авторитетных театральных вузов страны.

Пресс-служба Правительства Тверской области