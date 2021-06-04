Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 апреля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 94 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 35 950 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 102 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 81 633 жителя региона, за последние сутки – 1 307 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 646 799, в том числе за последние сутки их проведено 1 307.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 37 972 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 270 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
752 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 12 158
Конаковский район 2660
Вышневолоцкий городской округ 2098
Ржев 2087
Торжок 1580
Калининский район 1578
Кимры 1506
Бологовский район 1000
Нелидовский городской округ 826
Лихославльский район 818
Бежецкий район 823
Осташковский городской округ 794
Старицкий район 779
Торопецкий район 721
Кашинский городской округ 722
Калязинский район 695
Максатихинский район 603
Весьегонский муниципальный округ 603
Андреапольский муниципальный округ 514
Западнодвинский муниципальный округ 479
Торжокский район 477
Кувшиновский район 418
Оленинский муниципальный округ 381
Зубцовский район 373
Спировский район 346
Рамешковский район 341
Ржевский район 304
Селижаровский муниципальный округ 268
ЗАТО Озёрный 262
Кимрский район 248
Сонковский район 242
Фировский район 212
Краснохолмский муниципальный округ 180
Бельский район 162
Лесной муниципальный округ 154
Кесовогорский район 146
Пеновский муниципальный округ 114
Жарковский район 105
Молоковский район 91
Сандовский муниципальный округ 77
Удомельский городской округ 27
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области