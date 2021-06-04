Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 6 апреля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 94 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. 35 950 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 102 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 81 633 жителя региона, за последние сутки – 1 307 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 646 799, в том числе за последние сутки их проведено 1 307.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 37 972 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 270 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

752 человека с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 12 158

Конаковский район 2660

Вышневолоцкий городской округ 2098

Ржев 2087

Торжок 1580

Калининский район 1578

Кимры 1506

Бологовский район 1000

Нелидовский городской округ 826

Лихославльский район 818

Бежецкий район 823

Осташковский городской округ 794

Старицкий район 779

Торопецкий район 721

Кашинский городской округ 722

Калязинский район 695

Максатихинский район 603

Весьегонский муниципальный округ 603

Андреапольский муниципальный округ 514

Западнодвинский муниципальный округ 479

Торжокский район 477

Кувшиновский район 418

Оленинский муниципальный округ 381

Зубцовский район 373

Спировский район 346

Рамешковский район 341

Ржевский район 304

Селижаровский муниципальный округ 268

ЗАТО Озёрный 262

Кимрский район 248

Сонковский район 242

Фировский район 212

Краснохолмский муниципальный округ 180

Бельский район 162

Лесной муниципальный округ 154

Кесовогорский район 146

Пеновский муниципальный округ 114

Жарковский район 105

Молоковский район 91

Сандовский муниципальный округ 77

Удомельский городской округ 27

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области