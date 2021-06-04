Более 81 тысячи жителей Тверской области привились от коронавирусной инфекции

В Тверской области продолжается массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 81 633 человека – это 85,7% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 5 апреля, вакцинировались 1307 человек. В федеральный регистр внесена информация о 76 208 вакцинированных гражданах.

Массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина.

«Благодаря прививочной кампании мы видим существенное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, – отмечает Губернатор Игорь Руденя. – Активно прививаются люди старшего поколения».

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

В регионе также работают выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

Пресс-служба Правительства Тверской области