Студентка из Тверской области вышла в финал конкурса «Учитель будущего. Студенты»

В Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского завершился окружной полуфинал конкурса «Учитель будущего. Студенты», входящего в президентскую платформу «Россия – страна возможностей». Путевку в финал от Верхневолжья получила будущий педагог, студентка третьего курса Тверского государственного университета Василиса Чеховская.

Профессиональный конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

«Такие конкурсы открывают яркие таланты среди учителей, воспитателей, наставников Тверской области, способствуют росту общего уровня педагогической культуры в регионе», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В первый день полуфинальных соревнований конкурса «Учитель будущего. Студенты» конкурсанты участвовали в открытой образовательной лекции на тему: «Как в команде не потерять свою индивидуальность», которую провел Алексей Блинов – игрок телевизионного клуба знатоков «Что? Где? Когда?». В ходе кейс-турнира первого дня будущие педагоги соревновались в умении находить решения психолого-педагогических, методических и управленческих кейсов, анализируя ситуации из учебной практики.

Во второй день полуфиналисты предлагали проектные решения по развитию школ региона в проектном спринте «Школа будущего». Кроме того, участники побывали на экскурсии в технопарке «Кванториум», посетили образовательную лекцию «Онлайн-диагностика педагогических компетенций «Я Учитель»: новые возможности для самодиагностики и профессионального развития современного учителя» – ее провел директор по продвижению образовательных инициатив в органах власти, компании Яндекс Дмитрий Растворов.

В заключительный день полуфинала студенты выполняли задания стратегической игры «Педагогический ориентир».

«Для меня конкурс – это знакомства с активными и амбициозными студентами педагогических факультетов, – поделилась впечатлениями по итогам испытаний тверская студентка Василиса Чеховская. – Я лелею мечту о создании сообщества молодых педагогов, где мы сможем делиться своими идеями, методическими материалами, поддерживать и развивать друг друга. Это уникальная возможность проявить и прокачать себя и, конечно, завести новые знакомства».

Финалисты конкурса получат возможность пройти образовательные стажировки во Всероссийских детских центрах «Артек», «Океан», «Орленок», «Смена», а также в Образовательном центре «Сириус».

Пресс-служба Правительства Тверской области