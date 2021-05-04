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5 апреля Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Главе региона доложилио прохождении весеннего половодья на территории Верхневолжья.
По словам начальника Главного управления МЧС России по Тверской области Арсена Григоряна, в регионе отмечается стабилизация ситуации в акваториях рек, где, начиная со 2 апреля, был зафиксирован рост уровня воды. Это реки Тверца, Тьма, Тьмака, Медведица, Межа и Обша. На местах работают группировки сил и средствтерриториального управления МЧС и представители профильных министерств региона. За паводковой обстановкой ведется круглосуточный контроль.
Также на совещании были рассмотрены обращения граждан, касающиеся социального и медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения граждан, благоустройства и других тем.
Рассмотрение обращений, поступивших на имя Губернатора Тверской области, всегда находится на особом контроле. По поручению главы региона прорабатываются все возможные пути решения вопросов, озвученных жителями Верхневолжья.
Пресс-служба Правительства Тверской области