5 апреля Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области. Главе региона доложилио прохождении весеннего половодья на территории Верхневолжья.

По словам начальника Главного управления МЧС России по Тверской области Арсена Григоряна, в регионе отмечается стабилизация ситуации в акваториях рек, где, начиная со 2 апреля, был зафиксирован рост уровня воды. Это реки Тверца, Тьма, Тьмака, Медведица, Межа и Обша. На местах работают группировки сил и средствтерриториального управления МЧС и представители профильных министерств региона. За паводковой обстановкой ведется круглосуточный контроль.

Также на совещании были рассмотрены обращения граждан, касающиеся социального и медицинского обслуживания, лекарственного обеспечения граждан, благоустройства и других тем.

Рассмотрение обращений, поступивших на имя Губернатора Тверской области, всегда находится на особом контроле. По поручению главы региона прорабатываются все возможные пути решения вопросов, озвученных жителями Верхневолжья.



Пресс-служба Правительства Тверской области