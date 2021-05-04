Современные технологии внедрят на площадке логистического комплекса ТК «Альфа» в Тверской области

На новом современном складском комплексе Торговой компании «Альфа» в Тверской области готовятся к внедрению технологии голосового отбора. Она применяется для быстрой и безошибочной сборки товаров на высоконагруженных складах, без бумажных документов и терминалов сбора данных.

Технология голосового отбора признана эффективным инструментом повышения производительности склада — освобождает глаза и руки сотрудников, способствует максимальной концентрации на складских операциях. Все оборудование, задействованное в разработке — российское, в разы дешевле зарубежных аналогов.

Новая технология позволит повысить производительность, снизить количество ошибок, а также сократить сроки выполнения операций и адаптации новых сотрудников, что позволит сделать рабочий процесс более комфортным.

ТК «Альфа» реализует в Калининском районе Тверской области крупный инвестиционный проект по строительству и запуску логистического комплекса для хранения автомобильных запчастей.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, открытие логистического комплекса – это, прежде всего, возможность создания новых рабочих мест для жителей Тверской области.

Инвестпроект был презентован в марте 2020 года на встрече Игоря Рудени с представителями АО «Лада-Имидж» и Торговой компании «Альфа». В прошлом году глава региона также посещал площадку строительства комплекса.

Общая площадь объекта – 25 тыс. квадратных метров, из которых 20 тыс. квадратных метров – склад для хранения запчастей для автомобилей марки «LADA», 5 тыс. квадратных метров – для автомобилей других марок.

Объем инвестиций составляет 1,2 млрд рублей. До 2025 года здесь предполагается ввести 169 новых рабочих мест. Со стороны Правительства Тверской области инвестору оказывается вся необходимая поддержка, в том числе в части развития инфраструктуры.

Пресс-служба Правительства Тверской области