Более 14 500 семей Тверской области получили подарки для новорожденных

2 203 комплекта для новорожденных вручено с начала 2021 года семьям Верхневолжья, где родились дети. Из них в марте родителям передали 948 подарочных наборов. Эта мера поддержки семей с детьми введена с 1 октября 2019 года по инициативе Губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта «Демография». Всего за этот период подарки получили семьи, где на свет появились 14 593 малыша.

Набор сформирован с учетом мнения жителей области, по результатам опросов в СМИ и социальных сетях. В него входят постельные принадлежности, одежда, средства гигиены и другие предметы, необходимые для ухода за младенцем – всего 50 наименований.

Подарок предусмотрен при рождении и регистрации на территории Тверского региона нового маленького гражданина Российской Федерации.

Набор предоставляется родителям, усыновителям, опекунам новорожденного, при условии регистрации его рождения органами ЗАГС Тверской области. Выдается он в срок до достижения ребенком возраста 3-х месяцев. Подарок предоставляется один раз на новорожденного ребенка, а в случае рождения двух и более детей – на каждого малыша.

Комплекты выдаются при регистрации новорожденных органами ЗАГС Тверской области, также с 1 декабря 2020 года подарочные наборы можно получить в отделениях по работе с семьей и детьми ГБУ СРЦН «Мой семейный центр» по месту жительства ( https://minsemya.tverreg.ru/podved-iogv/perechen-podved/gbu/ ).

В Тверской области по инициативе Губернатора Игоря Рудени расширен пакет мер в демографии. Особая поддержка оказывается многодетным семьям. Так, с 2020 года родителям выдаются субсидии на приобретение транспортного средств, они освобождены от уплаты транспортного налога. Учеников 1-5-х классов, которые воспитываются в многодетных семьях, обеспечивают школьной формой.

В марте этого года Игорь Руденя предложил ввести на федеральном уровне субсидии работодателям за трудоустройство многодетных родителей. Предложение глава региона озвучил на селекторном совещании о занятости населения, которое провёл секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

«Многодетным родителям требуется дополнительное внимание со стороны власти», - подчеркнул тогда Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области