Школьный музей из Тверской области поделится опытом работы на форуме Музея Победы

Музей средней школы №3 города Бежецка станет участником виртуальной встречи Музея Победы «Роль школьных музеев в развитии проектно-исследовательской деятельности школьников и студентов». Онлайн сессия состоится 5 апреля в 16:00 в рамках международного открытого культурно-образовательного форума «Победа» и пройдет в онлайн-формате на платформе Zoom.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, сегодня в школьных музеях ведется большая патриотическая работа, стараниями педагогов и учеников сохраняется память об историческом прошлом Верхневолжья.

Спикерами на интернет-встрече станут сотрудники образовательных учреждений и специалисты школьных музеев из Санкт-Петербурга, Курской, Саратовской областей и другие эксперты. От Тверской области спикером выступит руководитель школьного музея бежецкой школы №3 Наталья Бирюкова с докладом «Краеведческая работа как способ формирования познавательных компетенций школьников».

На онлайн сессии обсудят, как школьные музеи и их архивы помогают учащимся заниматься собственными проектами и исследованиями, а также поднимут вопросы о перспективах развития школьных музеев, межрегиональном сотрудничестве и краеведческих исследованиях.

К сессии смогут присоединиться все желающие. На YouTube-канале Музея Победы будет проходить онлайн-трансляция встречи по ссылке https://www.youtube.com/channel/UC3nR8tnWHpdY1sX0Ph2DGeA.

Форум «Победа» – площадка для обсуждения актуальных вопросов музейной и образовательной деятельности с участием представителей профессионального музейного сообщества, научных работников, педагогов, студентов и учащихся.

В рамках работы форума планируется проведение семинаров, лекций, круглых столов, конференций, открытых уроков и других мероприятий в онлайн- и офлайн-форматах.

Пресс-служба Правительства Тверской области