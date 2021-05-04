В Тверской области готовятся к строительству причала нового речного порта в Завидово

На территории особой экономической зоны «Завидово» Тверской области, в устье реки Шоша, продолжается строительство нового речного порта. Объект возводят в рамках создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры в туристско-рекреационном кластере «Волжское море». Уже идут работы, необходимые для начала строительства причала порта.

«Создание новой инфраструктуры позволит более качественно организовывать отдых на территории, обеспечить условия для развития малого и среднего бизнеса», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Строительство порта стартовало в Тверской области в 2020 году. Оно разделено на три этапа. Первый – устройство причального сооружения, создание акватории порта и проведение берегоукрепительных работ. Длина причала составит 791 м. В основе его конструкции – стальной шпунт. Сейчас подрядная организация производит работы по погружению шпунтовых свай, уже выполнено 76% от необходимого объема. Также ведутся дноуглубительные и берегоукрепительные работы.

Второй этап подразумевает устройство наружных инженерных сетей порта: водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, связи. Так, например, длина сетей водоотведения составит 4177,6 м, электроснабжения –1530 м, газопровода – 987,7 м.

На третьем этапе предусмотрено строительство подъездной автомобильной дороги протяженностью 640 м и парковки транспорта. Эта автодорога соединит порт с региональной дорогой «Подъезд к пос. Шоша». Для обеспечения безопасности пешеходов будут построены тротуары и пешеходные дорожки.

Порт будет рассчитан на 816 судозаходов в год, а среднегодовой пассажиропоток составит 204 тысячи человек. Объект планируют ввести в эксплуатацию к 1 ноября 2022 года. Транспортно-пересадочный узел объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря.

Масштабный проект реализуется при федеральной поддержке. В 2020 году на месте строительства порта побывала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Вместе с Губернатором Игорем Руденей глава Ростуризма осмотрела новый пешеходный мост через реку Дойбица, построенный в рамках развития туристско-рекреационного кластера «Волжское море».

Пресс-служба Правительства Тверской области