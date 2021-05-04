Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» в связи с планами по открытию ресурсного центра добровольчества

Игорь Руденя отмечен в рейтинге «Губернаторская повестка» по итогам прошедшей недели в связи с планами по созданию регионального центра добровольчества п гражданских инициатив. Об этом сообщается на сайте фонда развития общественных связей «Петербургская политика».

Вопрос о создании центра рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя. Ранее эта тема обсуждалась на встрече главы региона со студенческим активом тверских вузов, которая состоялась в январе 2021 года.

«В этом году начинается реализация программы по созданию регионального центра для студентов, волонтеров, для тех, кто хотел бы начать активно участвовать в развитии экономики, региона и страны», – отметил тогда Губернатор.

Проект по развитию регионального ресурсного центра реализуется в рамках национального проекта «Образование». Объем финансирования на 2021 год составляет 3,3 млн рублей. Открытие центра планируется в начале осени этого года.

На базе центра будут проходить обучающие семинары и воркшопы, диагностика и консультирование добровольцев, курсы повышения квалификации. Также в компетенцию регионального центра войдет проведение добровольческих конференций и других мероприятий.

Региональный ресурсный центр появится в регионе благодаря победе Тверской области в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.