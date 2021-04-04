Футбольная команда ООО «Верхневолжское АТП» сыграет товарищеский матч с командой ПАО «Сбербанк»

4 апреля футбольная команда ООО «Верхневолжское АТП» проведет товарищеский матч с командой ПАО «Сбербанк». Игра состоится в физкультурно-оздоровительном комплексе имени Султана Ахмерова в 15:00.

В начале марта команда ООО «Верхневолжское АТП» заняла третье место в Чемпионате по мини-футболу. Капитан команды Столбов Евгений был признан лучшим игроком чемпионата.

Компания «Верхневолжское АТП» организовала свою футбольную команду в конце сентября 2020 года. Ее участники проводят тренировки еженедельно по субботам. Первый матч команды в рамках кубка Твери по мини-футболу состоялся 10 декабря 2020 года. Тогда ООО «Верхневолжское АТП» одержало верх над командой из Торжка со счетом 5:2.

Сотрудники компании в 2020-м также приняли участие в благотворительном забеге массового полумарафона «Забег. РФ». Всего в нем участвовали 13 водителей общественного транспорта. Двое представителей АТП заняли 1 и 2 место в благотворительном забеге на 1520 метров.

Пресс-служба Правительства Тверской области