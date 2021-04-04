Жителей Тверской области приглашают создать «Открытку Победы»

Жителей Тверской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе рисунков «Открытка Победы» и своими руками создать поздравительную открытку к 9 мая. Конкурс организован Музеем Победы и Почтой России.

Все рисунки войдут в онлайн-выставку Музея Победы и будут опубликованы на официальном сайте. Интернет-пользователи смогут выбрать любую понравившуюся открытку и отправить ее по электронной почте своим близким, друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем Победы. Лучшие работы, выбранные экспертным жюри и народным голосованием, станут основой для лимитированной серии праздничных открыток.

Заявки на конкурс принимаются до 26 апреля. Открытка может быть выполнена в любой художественной технике – масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, коллаж, компьютерная графика.

Жюри будет оценивать творческий замысел, оригинальность и эмоциональность работ, мастерство исполнения. Творческое состязание проведут в четырех возрастных категориях: среди школьников 7-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет, а также жителей страны старше 18 лет.

Онлайн-выставка работ откроется 27 апреля. До 9 мая жители всех регионов страны смогут проголосовать за понравившиеся рисунки. Итоги конкурса будут подведены 12 мая. Все участники получат дипломы и благодарности от организаторов, а победители - наборы отпечатанных коллекционных открыток и другие призы.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/konkurs-otkrytka-pobedy.

Пресс-служба Правительства Тверской области