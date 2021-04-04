В Тверской области прививку от коронавирусной инфекции сделали более 80 тысяч человек

В Тверской области продолжается массовая вакцинация населения против коронавируса. Во Ржеве прививку уже сделали 2914 человек, из которых 2053 человека успешно прошли второй этап вакцинации. Записаться на прививку жителям Ржевского района можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефону Ржевской ЦРБ 3-19-51.

В числе первых вакцинировался известный искусствовед, член Союза художников и Союза журналистов России Павел Фефилов. Он призвал всех жителей Верхневолжья сделать прививку и защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции.

«По правде сказать, после записи на прививку в Ржевской ЦРБ не мог дождаться, когда, наконец, пройду вакцинацию. Ведь я нахожусь в группе риска: через три месяца мне пойдёт 90-й год. Я уже сделал обе прививки, причём ни в первом, ни во втором случае никаких побочных эффектов у меня не было, – перенёс вакцинацию легко и в полной уверенности, что теперь неуязвим для этой болезни», – рассказал Павел Фефилов.

Всего на данный момент в Тверской области прививку от коронавируса сделали 80 048 человек – это 84% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 3 апреля, вакцинировались 586 человек. В федеральный регистр внесена информация о 74 243 вакцинированных гражданах.

Массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина.

25 марта в ходе прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь Губернатор Игорь Руденя ответил на вопросы, касающиеся проведения в Тверской области вакцинации против коронавирусной инфекции.

«Есть уже наработанная практика по вакцинированию. Благодаря прививочной кампании, мы видим существенное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Активно прививаются люди старшего поколения», – отметил Игорь Руденя.

В 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Продолжают работу выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

Пресс-служба Правительства Тверской области