Жители Верхневолжья могут стать участниками всероссийского творческого конкурса, посвящённого 800-летию со дня рождения Александра Невского

Стартовал приём заявок для участия во всероссийском творческом конкурсе по созданию художественных, монументальных и музыкальных произведений «А. Невский: святой, воин, дипломат». Мероприятие приурочено к празднованию 800-летия святого благоверного великого князя Александра Невского. Эта дата отмечается в 2021 году. Принять участие в конкурсе приглашают жителей Тверской области.

Жизнь Александра Невского тесно связана с Верхневолжьем. Родина его матери – город Торопец, а родной брат Александра Невского, князь Ярослав Ярославич, был отцом Михаила Тверского. Именно здесь, на Тверской земле, в 1239 году в Торопце Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной Александрой Брячиславной.

«В евангельской истине сказано: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Этой истине следовали и князь Александр Невский, и его потомок, князь Михаил Тверской. На тверской земле свято чтут их память», – отметил Губернатор Игорь Руденя на заседании оргкомитета по подготовке к проведению юбилейных мероприятий, посвящённых 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского.

Конкурс направлен на содействие изучению отечественной культуры и военной истории, вовлечение граждан в изучение исторического и культурного наследия своей страны, привлечение общественного внимания к памятной дате 800-летия со дня рождения Александра Невского, духовное нравственное и патриотическое просвещение жителей страны.

Конкурс проводится по следующим номинациям: гимнографическое произведение, хоровое произведение, скульптура, живопись, икона.

Подать заявку можно до 15 июля 2021 года. Ознакомиться с условиями проведения конкурса и требованиями к конкурсным работам, можно на сайте https://www.конкурсрвио.рф

Пресс-служба Правительства Тверской области