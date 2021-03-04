Студентов Тверской области приглашают вступить в студенческие отряды региона

С апреля по июнь 2021 года Российские студенческие отряды проводят информационную кампанию «Хочу работать», направленную на популяризацию деятельности студенческих отрядов и повышение уровня информированности населения об их деятельности. Она поможет привлечь новых участников в студотряды Верхневолжья.

Развитие студенческих отрядов Губернатор Игорь Руденя считает важным направлением профориентации молодежи, практического применения уже полученных в вузах и колледжах знаний.

Студенческие отряды занимаются организацией временной занятости молодежи, для которой появляется возможность получить практический опыт работы еще во время обучения в ВУЗах региона.

Представители студотрядов Верхневолжья работают проводниками на железной дороге, строителями, вожатыми в детских лагерях. Студотрядовцы трудятся на сельскохозяйственных предприятиях, ищут пропавших и заблудившихся людей, помогают в тушении пожаров и патрулировании водоёмов, обеспечении безопасности на массовых мероприятиях, проводят обучение по оказанию первой помощи.

Официальной датой рождения стройотрядов в Верхневолжье считается лето 1959 года, когда наши студенты впервые поехали на стройку в Казахстан. Первый стройотряд из 1600 бойцов в Калининской области был создан в 1967 году. Тверская молодежь активно участвовала в строительстве БАМа, КАМАЗа, Саяно-Шушенской ГЭС, Канско-Ачинской ТЭК, нефтекомплексов Тюмени, городов Усть-Ильимск и Братск.

Датой возрождения движения в России считается 17 февраля 2004 года – в этот день в Москве состоялся всероссийский форум студенческих отрядов, посвященный 45-летию существования движения.

С 2016 года Указом Президента РФ Владимира Путина в стране отмечается День российских студенческих отрядов.

На данный момент студенческие отряды России насчитывают более 240 тысяч участников из 73 регионов страны. За более чем полувековую историю существования движения студенческих отрядов более 19 миллионов человек отработали в составе студенческих отрядов.

Пресс-служба Правительства Тверской области