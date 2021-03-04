Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 3 апреля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 97 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 35 645 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 101 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 79 462 жителя региона, за последние сутки – 1 535 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 644 592, в том числе за последние сутки их проведено 1 847.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 37 687 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 302 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

740 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 12 055

Конаковский район 2638

Вышневолоцкий городской округ 2081

Ржев 2072

Торжок 1577

Калининский район 1567

Кимры 1496

Бологовский район 993

Нелидовский городской округ 824

Бежецкий район 811

Лихославльский район 809

Осташковский городской округ 791

Старицкий район 773

Торопецкий район 720

Кашинский городской округ 717

Калязинский район 686

Максатихинский район 600

Весьегонский муниципальный округ 599

Андреапольский муниципальный округ 514

Торжокский район 476

Западнодвинский муниципальный округ 473

Кувшиновский район 418

Оленинский муниципальный округ 377

Зубцовский район 370

Спировский район 346

Рамешковский район 339

Ржевский район 302

Селижаровский муниципальный округ 266

ЗАТО Озёрный 259

Кимрский район 246

Сонковский район 240

Фировский район 211

Краснохолмский муниципальный округ 176

Бельский район 161

Лесной муниципальный округ 150

Кесовогорский район 146

Пеновский муниципальный округ 114

Жарковский район 104

Молоковский район 87

Сандовский муниципальный округ 76

Удомельский городской округ 27

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области