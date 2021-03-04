Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 3 апреля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 97 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 35 645 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 101 человек. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 79 462 жителя региона, за последние сутки – 1 535 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 644 592, в том числе за последние сутки их проведено 1 847.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 37 687 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. 1 302 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
740 человек с подтверждённым коронавирусом скончались. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 12 055
Конаковский район 2638
Вышневолоцкий городской округ 2081
Ржев 2072
Торжок 1577
Калининский район 1567
Кимры 1496
Бологовский район 993
Нелидовский городской округ 824
Бежецкий район 811
Лихославльский район 809
Осташковский городской округ 791
Старицкий район 773
Торопецкий район 720
Кашинский городской округ 717
Калязинский район 686
Максатихинский район 600
Весьегонский муниципальный округ 599
Андреапольский муниципальный округ 514
Торжокский район 476
Западнодвинский муниципальный округ 473
Кувшиновский район 418
Оленинский муниципальный округ 377
Зубцовский район 370
Спировский район 346
Рамешковский район 339
Ржевский район 302
Селижаровский муниципальный округ 266
ЗАТО Озёрный 259
Кимрский район 246
Сонковский район 240
Фировский район 211
Краснохолмский муниципальный округ 176
Бельский район 161
Лесной муниципальный округ 150
Кесовогорский район 146
Пеновский муниципальный округ 114
Жарковский район 104
Молоковский район 87
Сандовский муниципальный округ 76
Удомельский городской округ 27
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области