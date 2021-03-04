В Тверскую область поступило свыше 6 тысяч доз вакцины против коронавируса

В Тверскую область поступила новая партия вакцины против коронавируса – 6 300 доз. Всего на данный момент в Верхневолжье прививку сделали 79 462 человека – это 83,4% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 2 апреля, вакцинировались 1 535 человек. В федеральный регистр внесена информация о 73 9939 вакцинированных гражданах.

Массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина.

25 марта в ходе прямого эфира на телеканале «Россия 24» Тверь Губернатор Игорь Руденя ответил на вопросы, касающиеся проведения в Тверской области вакцинации против коронавирусной инфекции.

«Есть уже наработанная практика по вакцинированию. Благодаря прививочной кампании, мы видим существенное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. Активно прививаются люди старшего поколения», – отметил Игорь Руденя.

В 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

Продолжают работу выездные прививочные бригады. Жителям отдаленных населенных пунктов для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местные районные больницы, которые собирают сведения о желающих вакцинироваться и вызывают прививочную бригаду.

Пресс-служба Правительства Тверской области