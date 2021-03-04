Тверская область проводит фестиваль сельских театральных коллективов

Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
Восемь спектаклей представят зрителям II областного фестиваля сельских театральных коллективов в Тверской области «Театральные подмостки…». Фестиваль проходит 3 апреля в Торжке.
Зрители увидят разножанровые спектакли в исполнении самодеятельных артистов из Торопецкого, Кувшиновского, Калининского, Торжокского, Фировского, Кимрского районов, Весьегонского муниципального округа.
Спектакли фестивальной программы пройдут на площадке информационно-методического центра Торжокского района. Первым спектаклем в 11:00 станет миниатюра «Играем Чехова» от театра «Новоторы». Также зрителям покажут драму «А зори здесь тихие», музыкальную сказку «По щучьему веленью» и другие постановки.
В 19:00 состоится торжественное закрытие фестиваля и награждение победителей.
Цели фестиваля – поддержка любительского театрального искусства на селе, перспективных театральных коллективов, создание среды для творческого общения и обмена опытом, повышение профессионального мастерства участников любительских театров.
Организатор события – Тверской областной Дом народного творчества.
Пресс-служба Правительства Тверской области