Тверская область проводит фестиваль сельских театральных коллективов

posted by admin on сб, 04/03/2021 - 09:59

 

 

         Восемь спектаклей представят зрителям II областного фестиваля сельских театральных коллективов в Тверской области «Театральные подмостки…». Фестиваль проходит 3 апреля в Торжке.

         Зрители увидят разножанровые спектакли в исполнении самодеятельных артистов из Торопецкого, Кувшиновского, Калининского, Торжокского, Фировского, Кимрского районов, Весьегонского муниципального округа.

         Спектакли фестивальной программы пройдут на площадке информационно-методического центра Торжокского района. Первым спектаклем в 11:00 станет миниатюра «Играем Чехова» от театра «Новоторы». Также зрителям покажут драму «А зори здесь тихие», музыкальную сказку «По щучьему веленью» и другие постановки.

         В 19:00 состоится торжественное закрытие фестиваля и награждение победителей.

         Цели фестиваля – поддержка любительского театрального искусства на селе, перспективных театральных коллективов, создание среды для творческого общения и обмена опытом, повышение профессионального мастерства участников любительских театров.

         Организатор события – Тверской областной Дом народного творчества.

 

Пресс-служба Правительства Тверской области