Тверская область проводит фестиваль сельских театральных коллективов

Восемь спектаклей представят зрителям II областного фестиваля сельских театральных коллективов в Тверской области «Театральные подмостки…». Фестиваль проходит 3 апреля в Торжке.

Зрители увидят разножанровые спектакли в исполнении самодеятельных артистов из Торопецкого, Кувшиновского, Калининского, Торжокского, Фировского, Кимрского районов, Весьегонского муниципального округа.

Спектакли фестивальной программы пройдут на площадке информационно-методического центра Торжокского района. Первым спектаклем в 11:00 станет миниатюра «Играем Чехова» от театра «Новоторы». Также зрителям покажут драму «А зори здесь тихие», музыкальную сказку «По щучьему веленью» и другие постановки.

В 19:00 состоится торжественное закрытие фестиваля и награждение победителей.

Цели фестиваля – поддержка любительского театрального искусства на селе, перспективных театральных коллективов, создание среды для творческого общения и обмена опытом, повышение профессионального мастерства участников любительских театров.

Организатор события – Тверской областной Дом народного творчества.

Пресс-служба Правительства Тверской области