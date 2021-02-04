Детский музейный центр приглашает юных жителей Верхневолжья на мастер-классы и выставку в честь Дня космонавтики

12 апреля будет отмечаться День космонавтики. Это дата навсегда вошла в историю человечества. В 2021 году исполняется 60 лет со дня первого полёта человека в космос.

«Легендарный полет Юрия Гагарина, продлившийся 108 минут, открыл новую страницу в развитии цивилизации. Мы гордимся нашими выдающимися соотечественниками, достигшими высоких целей, достойных великой страны. В летопись Верхневолжья навсегда вошло имя космонавта Олега Макарова, уроженца города Удомли. Ученые и конструкторы Тверской области внесли значительный вклад в освоение космического пространства, обеспечение первого полета человека в космос, в дальнейшую реализацию космической программы нашей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Юбилейной дате посвящён цикл мероприятий, которые в апреле пройдут в детском музейной центре Тверского государственного объединённого музея. Там открыта выставка «Поехали!», где представлены

экспонаты из музейных фондов, а также коллекция фотографий из московского Музея космонавтики. Сборные экскурсии по выставке проходят в 11.00 каждую субботу.

3 апреля в 12.00 в центре пройдёт мастер-класс по 3d-моделированию из вощины. Дети познакомятся с космической техникой и создадут свою маленькую космическую модель – луноход. 17 апреля всех желающих ждут на мастер-класс «Волшебная голограмма».

Пресс-служба Правительства Тверской области