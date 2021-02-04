Тверская область заняла 15-е место по темпам роста промышленного производства

Тверская область вошла в топ-20 регионов России, которые за январь-февраль 2021 года продемонстрировали наибольшую положительную динамику промышленного производства. Верхневолжье занимает 15-ю строчку рейтинга, опубликованного на сайте РИА Рейтинг.

Промышленное производство выросло в 49 регионах, отмечает агентство со ссылкой на данные Росстата. Рост показателя в Тверской области в январе-феврале текущего года к аналогичному периоду 2020-го составил 108,9%.

«Мы активно развиваем региональную промышленность, средний и малый бизнес. Одна из задач в экономике – привлечение частных инвестиций», – отметил губернатор Игорь Руденя.

В этом году в Тверской области официально дан старт созданию особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Эммаусс». Проект поддержан Президентом РФ Владимиром Путиным.

Внесены законодательные инициативы губернатора Игоря Руденипо созданию льготного налогового режима для резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Кувшиново».

На встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в РФ КаземомДжалали губернатор Игорь Руденя обсудил развитие торгово-экономического сотрудничества: экспорт из Тверской области продукции деревообработки, оборудования для нефтегазодобычи и нефтепереработки, техники для пищевой промышленности, участие завода «Светотехника» в создании производственной площадки в Иране.

Также в ходе рабочей поездки в Торжок в январе этого года губернатор Игорь Руденя обсудил реализацию нового инвестиционного проекта с генеральным директором ООО «Шелл Нефть» Сергеем Стародубцевым. Речь шла о создании на базе предприятия инновационно-промышленного парка и научно-образовательного кластера.

Кроме того, в этом году принято решение, что оказанием услуг по подбору, подготовке и предоставлению инвесторам земельных площадок для реализации проектов в Тверской области будет заниматься специализированная организация – Центр сопровождения инвестиций.