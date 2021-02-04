Предприятия Тверской области модернизируют производственное оборудование

На предприятии компании «Феликс» в Торопце установлено новое оборудование. Это первое обновление производства в 2021 году. Благодаря модернизации повысится качество продукции, а также сведутся к минимуму ошибки в работе, вызванные человеческим фактором.

«Лесная отрасль – одна из базовых в экономике нашего региона. В целом по отрасли видим увеличение по налоговым поступлениям, выпуску продукции лесоперерабатывающего комплекса. Самое главное для нас – формирование баланса сырья и мощностей по переработке на территории региона. Наши предприятия должны быть конкурентны на рынке. В связи с этим актуально обновление, развитие производств, создание новых рабочих мест», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На фабрике установлены подъемные столы к станкам и вакуумный подъемник. Они предназначены для удобства загрузки и разгрузки деталей, в том числе крупногабаритных.

В 2020 году компания, несмотря на пандемию, продолжила курс на модернизацию производства. Два предприятия в Тверской области – фабрика в Торопце и ДОК «Жарковский» – получили новое оборудование. В частности, фабрика получила станки и прессы для производства мебели из шпона, покрасочное оборудование. Это позволило открыть новые производственные участки.

Предприятия компании выпускают разные виды продукции, в том числе поставляемой на экспорт.

Фабрика «Феликс» в Торопце ежемесячно выпускает более 60 тысяч изделий. Предприятие является одним из ведущих в районе.

Создание современной мебельной фабрики в Торопце началось в 2017 году в рамках заключенного соглашения между Правительством Тверской области и компанией «Феликс». В 2019 году благодаря государственной программе «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» был проведен ремонт подъездной дороге к производству. Стоимость работ составила более 4,4 млн рублей.

Мебельная компания «Феликс» – производитель и поставщик офисной мебели. В состав холдинга входят две фабрики по выпуску продукции, современный складской комплекс, а также более 50 фирменных магазинов в регионах России и Республике Казахстан.

Пресс-служба Правительства Тверской области