В Тверской области первый региональный ресурсный центр добровольчества начнет работув начале осени 2021 года

Создание регионального ресурсного центра добровольчества и гражданских инициатив рассмотрели на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Об открытиив Верхневолжье первого регионального ресурсного центра для волонтеров сообщил Игорь Руденя на встрече со студенческим активом тверских вузов в январе2021 года.

«В этом году начинается реализация программы по созданию регионального центра для студентов, волонтеров, для тех, кто хотел бы начать активно участвовать в развитии экономики, региона и страны», – отметил тогда Губернатор.

Проект по развитию регионального ресурсного центра реализуется в рамках национального проекта «Образование». Объем финансирования на 2021 год составляет 3,3 млн рублей. Открытие центра планируется в начале осени этого года.

На базе центра будут проходить обучающие семинары и воркшопы, диагностика и консультирование добровольцев, курсы повышения квалификации. Также в компетенцию регионального центра войдет проведение добровольческих конференций и других мероприятий.

Региональный ресурсный центр появится в регионе благодаря победе Тверской области в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».

С 2019 года в Тверской области также действует Ресурсный центр поддержки добровольчества в сфере культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий. Он занимается обучением волонтеров-спасателей.

На заседании Бюджетной комиссии также принято решение о выделении средств на закупку формы для активистовдвижения «Юнармия» в Тверской области. Кроме того, укрепят материально-техническую базу Областного молодежного центра, который проводит мероприятия патриотической направленности: военно-спортивную игру «Орленок», областной смотр отрядов Постов Памяти и Слет часовых постов Памяти среди команд Центрального федерального округа и Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области