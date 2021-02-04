В 2021 году более тысячи жителей Верхневолжья смогут получить новую профессию или повысить квалификацию

В рамках национального проекта «Демография» в 2021 году порядка 1040 жителей Тверской области смогут получить новую профессию или повысить квалификацию. Обучение для них организуют АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

«Мы должны дать жителям региона возможность реализовать свои способности в Тверской области и тем самым ежедневно вносить свой вклад в развитие экономики Верхневолжья», — считает Игорь Руденя.

Новая возможность предоставлена гражданам, временно оставшимся без работы, жителям старше 50 лет и женщинам с маленькими детьми. В этом году они смогут пройти бесплатное обучение по наиболее востребованным профессиям с возможностью последующего трудоустройства или сохранения занятости.

Затраты образовательных организаций на переобучение всех этих категорий граждан возместят с помощью грантов, средства на которые предусмотрены в федеральном бюджете.

Ежегодно службой занятости населения Тверской области организуется профессиональное обучение более 1,6 тысяч безработных граждан.

Работодатели предлагают жителям Верхневолжья 14,7 тысячи вакансий. Наиболее востребованными остаются рабочие профессии, инженерные и медицинские специальности.

Сейчас на производства требуются инженеры-технологи и конструкторы, слесари, сварщики, электрики, токари, механики и другие специалисты. В здравоохранении востребованы врачи общей практики, средний и младший медперсонал. В образовании – учителя и воспитатели, в сфере транспорта – водители, машинисты.

По данным на март, уровень регистрируемой безработицы по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 0,7%. Всего с начала 2021 года в Тверской области при поддержке службы занятости трудоустроено около 1 тысячи человек. Кроме того, за январь-март 2021-го по направлению службы занятости к профобучению приступили 365 человек. В 2020 году на работу при поддержке службы занятости вышли 20 900 жителей региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области